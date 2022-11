Bucciantini: “Rigore da vedere al VAR. Gonzalez? Ormai è al Mondiale”

Bucciantini sulle decisioni arbitrali e Nico Gonzalez al Mondiale

Redazione VN

Il giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, è intervenuto durante il Pentasport per parlare della sconfitta della Fiorentina contro il Milan e del caso Nico Gonzalez. Di seguito le sue parole: "Il secondo gol del Milan è regolare. Il rigore, se valuti che il primo contatto è tra la gamba a terra di Tomori e il piede dietro di Ikoné, ci sta che l'arbitro non lo veda, ma il VAR deve darlo o almeno farglielo vedere per capire meglio la situazione. La Fiorentina sta giocando bene da un pezzo. Italiano ha pian piano cambiato qualcosa davanti e anche i giocatori stanno crescendo. Quello che crea la squadra in campo è superiore al valore degli attaccanti. Nella partita di Ikoné adesso c'è concetto, non solo potenzialità. Dopo ieri aggiungiamo Barak e riperdiamo Dodò, ma fortunatamente c'è la sosta per recuperarlo".

Su Nico Gonzalez — "Ormai è andato a fare il Mondiale. Quando torna non ha più quel pensiero. Se un giocatore non c'è a livello mentale non ce la fai a metterlo in campo. È il giocatore più pagato della storia della Fiorentina, ricordiamocelo".

Sulle varie mancanze dei migliori — "Sappiamo che ci sono giocatori di un altro livello nella rosa, ma per un motivo o per l'altro ancora non li abbiamo mai avuti tutti insieme. Alcuni traguardi ci sono ancora proibiti, ma a gennaio mi aspetto un riallineamento".