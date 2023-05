Bucciantini: “L’ottavo posto ha un significato. Sottil? Infortunio decisivo”

Il giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della stagione della Fiorentina: "Il rapimento di tempi lo lasciamo per la finale. L'ottavo posto significherebbe confermare una supremazia. Arrivare in Europa dal campionato sarebbe comunque importante. Questa è la settimana che precede una finale europea, non sono eventi che capitano continuamente nella storia della Fiorentina. Essendo i viola una delle squadre con i codici molto studiati, ogni giocatore che scende in campo sa cosa fare".