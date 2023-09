Bucciantini: “La Fiorentina deve lottare per il 5/6 posto. Nico il più in forma”

Il giornalista e opinionista sportivo Marco Bucciantini, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del momento della Fiorentina e del mercato svolto. Queste le sue parole: "La Fiorentina contro l'Inter è durata troppo poco fisicamente e quando lo fai in quel modo vuol dire che sei agli estremi delle forze fisiche e mentali. Io non sono arrabbiato per la sconfitta di Milano, ma per il secondo tempo con il Lecce. La Fiorentina doveva avere 6 punti in questo momento, è lì che mi aspettavo quel qualcosa in più. Il campionato della Fiorentina in questo momento deve essere contro le romane, Atalanta e Torino, lottando per il 5/6 posto. Ancora non hai le carte per giocartela con le altre".