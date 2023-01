Bucciantini: “Jovic una meteora o no? Belotti ora sarebbe una scommessa”

"Amrabat è un acquisto di livello per la Fiorentina, poteva non riuscire, ma è riuscito. È nel suo massimo e deve cercare di dare tanto a questa squadra. Anche Nico Gonzalez è stato un acquisto importante, poi hai avuto la sfortuna con gli infortuni. Nell'Argentina uno come lui è fondamentale. Durante il Mondiale nel suo ruolo Scaloni ha sempre cambiato gli interpreti perché non rendevano come voleva lui. Se avessimo avuto un Gonzalez al massimo della sua condizione, i viola starebbero lottando con l'Atalanta in classifica".