Bucciantini: “Italiano ideale per Firenze. Messias e Zaccagni da prendere”

Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina e del mercato che potrebbe fare per rafforzare la rosa.

Redazione VN

Il giornalista Marco Bucciantini, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in merito alla situazione in casa Fiorentina e sui movimenti di mercato che servirebbero per poter rafforzare la rosa.

Su Biraghi: "Decide Italiano, a lui serve un terzino di spinta che faccia tutta la fascia. È il classico giocatore che, se si trova bene e apprezzato, è uno dei migliori terzini di Serie A. Se Vincenzo Italiano decide di puntare su di lui vedrai che farà una grande stagione".

Poi su Vincenzo Italiano: "Italiano ha un'idea di calcio molto moderna. Fa giocare molto bene le sue squadre. È una scelta ideale per la Fiorentina. È il classico allenatore che a noi fiorentini è sempre piaciuto, che ci fa sbronzare. Secondo me farà molto bene, è stata una scelta forte per riparare il caso Gattuso, ed è un allenatore che aveva voglia di venire a Firenze, che ha voglia di costruire una squadra, dei giocatori per riportare i fiorentini a sognare".

Sul regista da prendere: "Non serve per forza un grande nome, ma uno adatto. In rosa non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo andare a cercarlo. La pista Sensi si è un attimo raffreddata, dopo le parole di Inzaghi".

Infine sui colpi per l'attacco: "Messias giocatore che dovremmo prendere assolutamente. Più adatto al gioco che potrebbe fare la Fiorentina, rispetto a quello che farebbe il Torino di Juric. Ounas? Abbiamo già preso Gonzalez, che ieri ha giocato anche la semifinale da titolare, meglio uno come Zaccagni, che insieme all'argentino e Messias possono creare una bella batteria intorno a Vlahovic".