Bucciantini: “Italiano fa sempre segnare le punte. Vedo belle notizie viola”

La questione stadio: "Io non vedo l'ora di giocare in uno stadio provvisorio, perchè vorrebbe dire che stiamo facendo uno stadio nuovo. Dobbiamo farlo, il Franchi ha 100 anni. Questa struttura sarà utile a tutta la collettività. L'architetto Nervi avrebbe voluto uno stadio nuovo, e lo farebbe per il 2055. Gli architetti guardano sempre in avanti. Accettiamo le belle notizie, i due rinnovi, quello di Nico e quello di Kayode. Le parole di Nico sono significative, mi sembra che a Firenze si diverta e possa diventare come Dybala o Leao. Avrebbe vinto pure il mondiale. Io per ora sono ottimista e vedo belle cose sulla Fiorentina.Sui terzini siamo coperti, in un ruolo dove non si trovano tanti giocatori. Mi aspetto che Maxime Lopez si integri, per dare un cambio ad Arthur e magari giocare assieme in certe condizioni. Duncan sta giocando bene, un grande avvio di stagione, con numeri da tuttocampista. Se si toglie la partita di San Siro le statistiche della viola sono ottime."