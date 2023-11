Bucciantini: “Italiano è il futuro, vorrei che la Fiorentina vincesse con lui”

FUTURO ITALIANO

"Italiano è un allenatore che in campo spinge molto, vive lo sport con la missione di sentirsi migliori dopo aver migliorato la squadra, dando un'idea, una coralità. Questa è la visione che serve a Firenze per essere importante, anche dagli anni difficili la Fiorentina è sempre uscita con una visione di calcio. Io vorrei vincere con Italiano a Firenze, vorrei che la società continuasse a crescere con questo allenatore, quest'anno magari proviamo a vincere qualcosa dopo aver raggiunto due finali. Lo scorso anno la Fiorentina ha giocato una delle migliori partite dell'anno. Le assenze del Milan devono darci un po' di coraggio in più, sarà un braccio di ferro e una bella partita come negli ultimi anni. In attacco quel posto è di Beltran, Kouamè forse è più reattivo e spensierato. Nzola lotta di più ma in questo momento non vince i duelli, gli manca continuità. Spero che prima o poi quello diventi il posto di Beltran. La scelta di Italiano la approverò, non posso bocciarla in partenza. Infantino? Ha bisogno di una partita magari in Conference League per mettersi in mostra. Per adesso fatica a trovarsi un posto".