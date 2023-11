Italiano e la paura del dopo sosta: c’è un trend da ribaltare

Molto altalenante il trend di risultati della Fiorentina di Vincenzo Italiano al momento della ripartenza del campionato dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Infatti, negli ultimi tre anni, i viola, in un bilancio di 10 gare, hanno ottenuto 5 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte . In poche parole "o tutto o niente". Inoltre, sono state solamente 11 le reti segnate in queste situazioni e ben 17 quelle subite, decisamente troppe.

Una paura da superare

Come detto, quindi, la paura del dopo sosta è sempre allarmante, ma molto spesso ha sorpreso con risultati importanti contro grandi squadre. Infatti, andando ad analizzare partita per partita, in questo tipo di situazioni, la Fiorentina è riuscita a vincere ben due volte con l'Atalanta e a superare di misura entrambe le milanesi (ricorderete sicuramente lo stupendo 4-3 al Franchi contro il Milan del novembre 2021). La restante arrivò, sempre di misura, contro l'Empoli nel marzo del 2022. Altrettante però, come già anticipato, le sconfitte e spesso anche molto pesanti da digerire (con il Venezia nel 2021, le due batoste fuori casa con Torino e Lazio e perfino quella di misura, questa volta per gli avversari, a Bergamo contro l'Atalanta nel ottobre del 2022). L'ultimo ko è arrivato proprio in questa stagione, al Franchi contro l'Empoli, con un 2-0 finale.