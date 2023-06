Bucciantini: “Italiano ci ha fatto giocare due finali, non perdere”

"Ho sentito dire che Italiano ci ha fatto perdere due finali, ma non è così: Italiano quelle due finali ce le ha fatte giocare. Vorrei che rimanesse chi ha contribuito a costruire questa squadra per trattenere il meglio di questi due anni. Italiano in primis, ma anche gli altri giocatori. La conferma di Italiano è il modo migliore per ripartire, ho bisogno di trattenere queste due stagioni, il lavoro e la personalità e il gruppo. Una buona fetta di squadra è la stessa che fino a due anni fa faceva 40 punti. Attaccare è lo scopo, la felicità di questo gioco. Ha creato un senso di appartenenza e un bel clima, un bel senso di comunità. Tutti ieri a fine partita avevano dato tutto, in campo e fuori. Italiano citando De Zerbi ha scelto anche il modo di perderle perché ha imposto il modo di giocarle". Futuro? "Trattenere una persona, un allenatore ambizioso è il segnale che non lo sei da meno".