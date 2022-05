Bucciantini: “Italiano ambizioso. Se la Fiorentina lo tiene, è come lui”

Marco Bucciantini è intervenuto sui temi principali in casa Fiorentina, sull'ambizione di Italiano e sulla gara contro la Roma

Roma? La finale di Conference ha dirottato tutte le energie mentali e fisiche su Tirana. È un piccolo vantaggio per la Fiorentina che deve fare 7 punti per centrare l'Europa. Uno snodo cruciale della propria stagione, la prima di tre partite non semplici (con Samp e Juve ndr.). I viola, però, in questa stagione hanno dimostrato di poter tornare a vincere certe gare.