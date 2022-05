Brovarone: “Il futuro di Italiano non mi farà contento. Ora Luis Alberto”

L'opinione di Bernardo Brovarone su Italiano, la stagione della Fiorentina e gli scenari del futuro in casa viola

Italiano? Le sue parole sui tifosi non mi sono piaciute. Non c'è bisogno di fare un appello ai tifosi. Che deve fare la gente di Firenze per stare più vicina alla squadra? Dopo tutto viene da esperienze con Trapani e Spezia, deve abbassare un po' la cresta. Non mi piacciono tutte le voci e l'ingresso sulla scena di una figura come quella di Ramadani. Da Italiano mi aspetto un futuro che non mi lascerà proprio contento. In lui leggo qualcosa che non mi fa impazzire. Riconosco che la stagione finora è stata eccellente, ma con un bello svarione nell'ultimo mese.