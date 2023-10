Bucciantini: “Il calcio moderno necessita di un identità e la Fiorentina ce l’ha”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Marco Bucciantini per parlare del momento positivo che sta vivendo la Fiorentina

Dove ci sarebbe da migliorare in questo gruppo? "Far crescere il livello di Nzola e aumentare il rapporto con il goal, invece per Beltran è un fatto di adattamento. Un giocatore forte nell'attacco della Fiorentina posto lo trova. Maxime Lopez conosce il campionato e può allungare la qualità della squadra. I margini di miglioramento una squadra che gioca tanto e gioca bene li ha sempre."