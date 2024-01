Bucciantini: “Fiorentina con altre qualità. Kean? Un azzardo che farei”

Intervenuto nel consueto filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del momento viola: "Kean? E' un giocatore nel giro della Nazionale, penso sia una sfida appropriata per la Fiorentina, che rientra nei parametri di quello che la società viola può azzardare. Non lo prenderei in prestito per farlo "crescere" per un'altra squadra. Riprendere Muriel? Per sei mesi potrebbe essere perfetto, ora mi sembra anche rientrato in forma ed è tornato protagonista. Bisogna capire se è quello degli ultimi mesi o degli ultimi due anni, ma se devo prendere un giocatore dovrebbe avere anche un valore futuro di bilancio. E soprattutto l'Atalanta non lo venderebbe a noi perché compete su tre obiettivi e con la Fiorentina un posto all'interno del calcio italiano. In questa stagione la Fiorentina ha lottato: in campionato, in Coppa Italia, per vincere il girone di Conference, la squadra non è così migliorata nei valori ma nel gruppo. Hanno messo un'altra qualità: quella di soffrire insieme, di ribellarsi al risultato negativo".