Bucciantini: “Europa offre Cabral e Jovic convincenti, campionato li toglie”

L'analisi del giornalista: "Verona da battere per non avere pensieri"

"Sivasspor? Lo ha fatto Guetta il sorteggio (ride, ndr). Hanno vinto un girone più difficile del nostro, ma erano fra le avversarie da pescare. Fiorentina-Braga? In due partite ha segnato sette gol, siamo la squadra che ha segnato di più in Europa e Conference League nei sedicesimi di finale, sette gol contro un avversario non facile. Gol tolto a Cabral? Clamoroso, si è creato un precedente strano, da adesso ogni decisione con la goal line technology avrà un sospetto. L'Europa ci offre attaccanti convincenti, il campionato ce li toglie, vale sia per Cabral che per Jovic. Cabral interpreta il ruolo con più attitudine di Jovic, io preferisco il serbo ma il brasiliano ora è più caldo, è la prima volta che Italiano ha un dubbio lussuoso sul centravanti".