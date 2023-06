Bucciantini: “Europa? Appeal a prescindere. Vi immaginate Chiesa con Italiano?”

Il discorso di Bucciantini si inserisce in un intervento in coppia con Angelo Giorgetti, che sostiene come si lasci una squadra per un'altra principalmente

"La stagione appena terminata ha riportato il nome Fiorentina in giro per l'Europa, ha confermato il valore delle idee. Non solo la Fiorentina, anche il Napoli campione d'Italia, la Lazio seconda, l'Atalanta che torna in Europa. Se la Conference è una vetrina così importante? Si giocano molte più partite, si dà un senso diverso a tante cose. Guardate i nostri attaccanti, senza l'Europa la loro stagione sarebbe stata assai magra. Poi in Europa gli errori si pagano cari, giocarci ti fa crescere. Volete dire che la finale di Praga non ci ha fatto emozionare? E' questo che ti dà il valore di cos'è giocare in Europa. Ma vi lascio con questa domanda: vi immaginate cosa sarebbe stato Chiesa con Italiano?".