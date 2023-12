Bucciantini: “Esclusione un messaggio a Nzola e Beltran, non bocciatura”

Esclusione degli attaccanti ? "Anche se sono solo loro due, questo non significa che uno deve giocare per forza. Lo vedo come un messaggio piuttosto diretto a Nzola e Beltran che forse si cullavano su questa sicurezza. Non è però una bocciatura, non sono certo messi da parte. Kouamé ti da sempre un'idea di disponibilità, dà sensazioni diverse. È rientrato bene nella Fiorentina che lo ha ricondizionato. Abbiamo un problema col goal degli attaccanti, ma abbiamo dominato la partita. Se siamo lì nonostante ci manchino i goal non può diventare un'accusa a questa squadra, ma un merito".

Italiano? "È un allenatore ambizioso che sta costruendo, è in un percorso che necessita di continua crescita. C'è bisogno di percepirlo per continuare bene insieme. Il contrario di bello è brutto, non è efficiente. La bellezza nello sport è una vittoria. Clima avverso? "È un problema generalizzato anche in altre piazze, basta guardare Pioli al Milan. Italiano è più divisivo, è un allenatore poco politico e molto concentrato sul lavoro. In questo momento manca un po' di riconoscimento della bravura e del talento degli altri. Per me Italiano ci ha migliorato come squadra e come pubblico. Ci ha creato un'esigenza, battendo squadre con cui la Fiorentina non vinceva più. Non è vero che è integralista, non ha mai schierato la stessa formazione da quando è qui. Cambiare atteggiamento di fronte agli avversari è il pensiero debole del calcio, il pensiero forte è quello identitario".