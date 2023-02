Bucciantini: “Domani mi aspetto una bella partita. Una ferita mi logora”

Intervistato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, Marco Bucciantini ha parlato della sfida di domani tra Juventus e Fiorentina: "Credo che sia la prima volta della storia in cui giochiamo una partita più importante di quella con la Juventus subito dopo i bianconeri. Domani mi aspetto una bella partita della Fiorentina, il risultato non riesco a prevederlo, ma sicuramente verrà svolta una grande prova da parte dei viola. Tutte le partite della Fiorentina in questa stagione sono aperte. Anche squadre come Lecce ed Empoli quest'anno restano in gara fino all'ultimo, poche riescono a metterti a tacere".