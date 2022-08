Bucciantini: “Domani la sfida più complicata. Barak? Velocissimo di testa”

Il noto giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della sfida di domani della Fiorentina: “Non c’è bisogno di caricare una partita come quella...

Redazione VN

Il noto giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della sfida di domani della Fiorentina: "Non c'è bisogno di caricare una partita come quella di domani. Il preliminare diventerà qualcosa di mitico, di paradossale. In Conference incontri un mondo diverso. Sarà sicuramente la sfida più difficile di quella competizione, perché i gironi poi li passi senza problemi".

Su Italiano

"La Fiorentina va e spinge, non interpreta troppo le partite. È questa la cosa bella dello stile di gioco di Italiano. Puntare su Vincenzo Italiano penso che sia stata una delle migliori mosse fatte dalla società. C'è ancora qualcuno che sbaglia qualcosa come Quarta, ma il gioco della squadra oscura tutto questo".

Sullo stile di gioco della Fiorentina

"Non so cosa soffre la Fiorentina. Ai viola piace occupare la metà campo avversaria. Penso che sia una squadra autosufficiente. Se in campo fa quello che sa fare, vive bene la partita. Domani penso che giocheranno quelli che conoscono meglio lo stile di gioco di Italiano".

Su Barak

"Barak ha giocato anche in centrocampi a tre. Ha trovato le sue migliori stagioni giocando un po' più avanzato. Non ha una grande intensità di gioco, ma vede bene le situazioni in campo, sa vivere i momenti. Si trova sempre nel posto giusto al momento giusto".