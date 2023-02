Bucciantini: “Coppa? Vorrei la Juve in finale. Nico si esalta nel difficile”

Nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del momento viola: "Dopo la partita con la Lazio, la Fiorentina si è confermata. Ha rischiato, il Torino ci ha dato fastidio ma ormai ci siamo abituati a queste partite. Torino e Lazio erano le squadre che tra 2022 e inizio 2023 ci avevano fatto giocare male dandoci tatticamente fastidio, quindi bisogna essere contenti. La semifinale di Coppa Italia è l'obiettivo minimo per come si è messo il tabellone, e adesso con la Cremonese abbiamo la possibilità di giocarci una finale che gratifica l'ambiente, la proprietà e Italiano. Qualsiasi sia l'avversaria in finale, anche con Inter e Juve ce la possiamo giocare in gara secca di 90 minuti. Con entrambe ci abbiamo o perso di un'incollatura o vinto. Terzic? Ha avuto poche maglie da titolare, ma è presente, ha messo qualche pallone bene in mezzo e giocando con lui non cambiano le cose. Questo mercato dimostra che il terzino di riserva dobbiamo costruircelo in casa, e i minuti che gioca lo migliorano.

Terracciano? E' sempre stato un portiere molto serio, a Firenze era venuto per fare organico e poi è stato "scelto". Ha un'affidabilità nell'interpretare il ruolo e qua e là ci ha messo parate decisive. Se ogni tanto sbaglia ha la protezione delle cose buone che fa, ha avuto la concorrenza di portieri più quotati ma il titolare è lui. Nico Gonzalez? Averlo sano in campo vuol dire entrare in area di rigore senza che i difensori sappiano dove guardare. E' un pendolo, va a giocare dove c'è il difficile e spesso ne emerge con la palla, quelli forti si esaltano dove gli altri vedono cose difficili. Temere reazioni del calcio dopo le parole di Commisso? Che il calcio sia malato non è lui il primo ad accorgersene. Quello di ieri è stato uno sfogo, ma non credo che questo attacco sia più alto di quelli precedenti. Chi in finale di Coppa Italia? Io vorrei la Juventus, l'Inter gioca bene questo tipo di competizioni e Inzaghi ne ha sbagliate poche. Un attaccante per migliorare? Per fare un esempio nell'Atalanta, non servono gli Zapata, che rappresentano il passato, ma gli Hojlund".