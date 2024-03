Bucciantini: “Commisso può uscire ancora più fiorentino da questa tragedia”

Nel consueto filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, Marco Bucciantini ha parlato del vuoto lasciato con la scomparsa di Joe Barone: "Dobbiamo solo essere umani perché una persona decisiva della nostra comunità è mancata, e questo ha creato una tragedia per chi con quest'uomo aveva bisogno e voglia di viverci e lavorarci insieme. E' stata una persona importante, centrale per tutti. E' impossibile pensare a cosa ci sarà dopo di lui, adesso bisogna tutti aggiungere qualcosa in più come quando venne a mancare Davide Astori. In quel momento dando tutti qualcosa in più arrivarono sei vittorie di fila. Adesso dobbiamo riscoprire il valore della condivisione, per un uomo che è stato divisivo nella sua vita imprenditoriale, come modalità di costruzione di qualcosa. Barone è stato un uomo che ha fatto tanto, che ha inciso e provato a incidere anche in Lega, ha provato a cambiare e i frutti del suo lavoro si vedranno più avanti.