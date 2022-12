Bucciantini: “Amrabat è una dinamo, si ricarica giocando”

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione in attacco della Fiorentina e molto altro. Di seguito le sue parole: "Cabral? Quello abbiamo. La Fiorentina ha nove giocatori per il nuovo modulo d'attacco. Spero molto nel ritrovare l'Ikoné che abbiamo lasciato, Sottil, Nico Gonzalez. Che Jovic possa dare qualcosa in più. Questi sono gli acquisti di quel reparto. Ha senso insistere su di loro, perché è questo quello che fa un gruppo ben costruito, tirare fuori il meglio da quello che si ha".

Su Amrabat

"È il punto dio riferimento del Marocco. È la lampadina, la luce della squadra. Ha giocato un grande Mondiale. Se la Fiorentina vuole essere forte questi giocatori deve cercare di trattenerli. Quando è stata forte ha tenuto quelli forti, non ci sono tanti altri modi per crescere. Abbiamo dimostrato di aver scoperto un grande centrocampista prima che finisse in un palcoscenico come il Mondiale. Come torna? Da protagonista, non ci sono incognite. È una delle certezze che abbiamo. Possiamo paragonarlo ad una dinamo, che si ricarica andando sempre avanti".