Bucchioni: “Zero possibilità che Vlahovic vada alla Juventus a gennaio”

Redazione VN

A seguire vi proponiamo un estratto dell'editoriale di Enzo Bucchioni pubblicato su tuttomercatoweb. Si parla - tra le altre cose - del futuro di Dusan Vlahovic: "E' evidente che per la Juventus le possibilità di puntare su Vlahovic sono ridotte a zero. L’attaccante serbo non vuole lasciare Firenze a gennaio e la Juventus non ha le risorse per tentare la Fiorentina con una super offerta o convincere lui con un ingaggio da sette-otto milioni.

Bucchioni conclude: "L’operazione è troppo costosa e in questo momento impossibile. Un po’ come pensare a Scamacca. Costa meno di Vlahovic, ovvio, ma il Sassuolo parte da trenta milioni e a gennaio non vuole vendere".