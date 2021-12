Ceccarini annuncia: “Operazione Ikoné praticamente chiusa”. Su Vlahovic…

Il giornalista sulla trattativa per l'esterno francese: "In ogni momento può arrivare un eventuale annuncio, forse subito dopo Natale"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, queste le sue parole sulla trattativa in corso tra Lille e Fiorentina per Jonathan Ikoné: "Siamo veramente ai dettagli, c'è l'accordo sia con il giocatore che tra i club. Siamo alla definizione delle ultime piccole cose ma la sensazione è che il giocatore sarà viola. Potrà arrivare a Firenze dopo Natale, appena avrà il via libera dal Lille. La Fiorentina vorrebbe averlo a disposizione per la gara contro l'Udinese. In ogni momento può arrivare un eventuale annuncio, forse subito dopo Natale. L'affare, salvo clamorosi colpi di scena, è praticamente chiuso. Tutti gli elementi ci portano a credere che Ikoné diventerà un giocatore della Fiorentina. L'operazione si chiude su una base fissa di 15 milioni di euro, ma ci sarà bonus o percentuale sulla futura rivendita. Il contratto? Quinquennale".