Brovarone: “Berardi una delle migliori realtà in Italia. E su Scamacca…”

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di due giocatori del Sassuolo che piacciono molto ai viola

Ha iniziato parlando di Scamacca : "A me piace moltissimo. Ancora fisicamente deve migliorare. Quest'anno sta facendo molto bene e penso che se Pradè avesse avuto il via libera dalla società, l'avrebbe già portato a Firenze".

Poi su Berardi: "Berardi è uno dei migliori talenti in Italia. In Europa si fa fatica a trovare un esterno come lui. Non capisco il discorso della “vecchiaia”. A 27 anni uno è al pieno della sua carriera. Per i prezzi che ci sono oggi, prenderlo a 35 milioni secondo me è un affare".