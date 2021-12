Grassia lancia la bomba: “Offerta a tre cifre alla Fiorentina per Vlahovic”

Il noto giornalista sportivo parla di un'offerta "monstre" per Dusan Vlahovic. Voce che ancora non ha avuto conferma

Filippo Grassia, noto giornalista sportivo, lancia una clamorosa indiscrezione sul futuro di Dusan Vlahovic. Intervenuto a PassioneInter.com per commentare l'interesse di PIF per il club neroazzurro, il giornalista ha parlato anche di un'offerta del Newcastle per il numero 9 viola.