Juventus, Vlahovic e Scamacca costano troppo: adesso tutto su Icardi

La Juventus è pronta ad abbandonare, almeno per il momento, l'idea di acquistare Vlahovic o Scamacca. Pronta l'offensiva su Icardi

Alla Juventus a gennaio serve assolutamente un attaccante, ma serve ricordare la difficoltà che sta passando la società in questo momento sotto il piano delle risorse. E' per questo che l'idea Vlahovic è ridotta a zero. L'attaccante della Fiorentina non vuole andarsene a gennaio e i bianconeri non hanno le risorse per proporre ai viola una super offerta. Un pò come per Scamacca. L'attaccante del Sassuolo costa meno di Vlahovic, ma i neroverdi non lo farebbero partire a gennaio a meno di un'offerta irrinunciabile.