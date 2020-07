Bucchioni: “Spero sia l’ultimo anno che parliamo di salvezza. Iachini? Il suo esonero è certo, ecco perchè”

A fine gara arriva anche il commento del noto giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le parole rilasciate a Radio Bruno

Finalmente poniamo fine a questo psicodramma che durava da tempo. Spero sia l’ultimo anno che ci ritroviamo a soffrire per queste posizioni, è il terzo anno consecutivo che parliamo di salvezza. Gesto Barone (LEGGI)? Non invento nulla, ma nel momento in cui è stato nominato Aquilani allenatore della primavera, è stato sancito l’esonero di Iachini in vista della prossima stagione. Altrimenti Alberto avrebbe fatto parte dello staff di Beppe e per la primavera si sarebbe valutato il profilo di Gilardino. Questa è una certezza, tutto il resto sul suo sostituto sono solo voci. Se mandiamo via Beppe significa che la società punta a qualcosa di importante. Juric mi convince, ma anche per il tecnico croato c’è un margine di rischio. Questa è la prima stagione da protagonista nella massima categoria