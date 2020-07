Brovarone: “Adesso via con la costruzione. Farei una pazzia per Zapata”

A fine gara arriva il commento di Bernardo Brovarone a Radio Bruno Toscana

E’ giusto pensare ad un prosieguo di costruzione per portare la Fiorentina verso il prestigio che merita. Bisogna stare attenti adesso a scegliere l’allenatore e a sfruttare le caratteristiche dei giocatori per quello che valgono. Sono convinto che i valori dei questa squadra non siano quelli espressi finora, per esempio Duncan è un buon centrocampista a due così come Amrabat, li vedo molto bene insieme. Sarebbero una coppia forte e perfetta per giocare a due. Castrovilli dietro la prima punta poi è perfetto. Ci manca un centravanti bomber e un terzino sinistro. La Fiorentina deve essere brava a vendere Chiesa e Milenkovic alle cifre che girano e farei una pazzia per Zapata dandogli uno stipendio corposo. Se poi mi prendi un giocatore tipo Orsolini a destra, diventa una squadra che da centrocampo in avanti diventa molto forte. Iachini? Ha dei limiti tecnici, ma in definitiva ha fatto quello che gli era stat richiesto dalla società. Il mio voto è 6+.