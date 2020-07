Barone e il bacio a Iachini. Il tecnico quasi si commuove

Durante la consueta intervista nel dopo gara, Beppe Iachini è stato raggiunto da Joe Barone mentre commentava la vittoria col Torino ai microfoni di Dazn. Il braccio destro di Commisso ha interrotto il tecnico marchigiano abbracciandolo e baciandolo sulla guancia, come ringraziamento per il raggiungimento dell’obiettivo (LE PAROLE DI COMMISSO). Beppe non ha nascosto la sua emozione per l’attestato di stima ricevuto. L’allenatore infatti si è quasi commosso mentre ammetteva il bellissimo rapporto che si è creato con la dirigenza viola

IACHINI: “TROPPI PUNTI PERSI. DAL POST LOCK-DOWN SIAMO LA MIGLIOR DIFESA DEL CAMPIONATO”