Iachini: “Troppi punti persi. Dal post Lock-down siamo la miglior difesa del campionato”

Le parole di Beppe Iachini al termine di Fiorentina-Torino, rilasciate a Dazn:

Abbiamo fatto un’ottima partita. L’unico rammarico è stato non chiuderla, perchè abbiamo avuto tante opportunità. Dobbiamo essere più cinici, se queste partite non le chiudi può succedere di tutto. La squadra ha avuto la mentalità e lo spirito giusto, dobbiamo lavorare ma siamo sulla buona strada. I ragazzi meritavano già qualche punto in precedenza. Dalla ripresa del campionato siamo la miglior difesa del campionato insieme al Milan e questo è meraviglioso per la società e i ragazzi. Con la dirigenza c’è un ottimo rapporto,tanti ragazzi stanno crescendo. Dispiace solo non avere i punti che meritavamo. Voci sul futuro? Fa parte del calcio, sono sempre rimasto concentrato su mio lavoro. Credo in quello che stiamo facendo. Quello che accadrà lo vedremo più avanti, l’importante è aver raggiunto l’obiettivo. Abbiamo la squadra più giovane del campionato ed adesso i nostri talenti potranno mettersi in mostra. Chiesa deluso per la sostituzione? Non siamo così bravi a servirlo nella maniera giusta, ma giochiamo ogni tre giorni. E’ importante gestire le energie e mantenere tutto il gruppo nella miglior forma possibile