Bucchioni: “Serve compattezza, di Italiano riparliamone a giugno”

Il parere sul tecnico viola, le cui scelte sono state criticate da opinionisti e tifosi

Redazione VN

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato ospite in studio a Italia 7:

"La difesa? Non posso chiedere a Italiano ciò che so che non farà. Io so che a lui piace fare un gol più degli altri, l'anno scorso ha funzionato e quest'anno serve un po' più di attenzione sulle palle inattive, sui movimenti, sulle coordinazioni coi compagni".

Italiano sotto accusa — "Le cose alla Fiorentina vanno poco bene in campionato, ma la possibilità di andare ai quarti di finale in Conference League mi sembra concreta. Prendersela con l'allenatore è giusto quando la squadra non lo segue, quando il suo calcio non ha più senso. Quando c'era Iachini, per esempio. Ma mi pare che la squadra adesso segua Italiano, altrimenti il 4-0 di Braga non sarebbe mai arrivato. E' colpa di Italiano se Sottil e Gonzalez si sono infortunati? Si rischia di finire nelle sabbie mobili... No, in questo momento serve compattarsi. Poi, magari, a giugno ne riparliamo".

Esperienza — "Prima di questa stagione, solo 4 giocatori avevano esperienza in Europa. Dopo il Braga la Fiorentina è tornata a casa alle 6 di mattina. Il Napoli ora sta bene, ma De Laurentiis è lì da 19 anni e ha avuto anche diversi flop. Non si può prendere il Napoli come modello da imitare. Barone? E' come quando si chiedeva di mandare via Cognigni, il braccio destro di Della Valle. Commisso non lo cambierà mai, si può solo chiedere di aiutarlo. Niente più operazioni su vecchie stelle in caduta, ma colpi alla Hojlund preso dallo Sturm Graz quando nessuno lo conosceva. E persone giuste al posto giusto Salvezza? Non c'è neanche da chiederselo. Io invece mi chiedo se torneremo a giocare bene".