Bucchioni: “Se siamo qua è merito di Italiano. Quarta deve capire una cosa”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sconfitta della Fiorentina contro il Basilea. Queste le sue parole: "Se siamo qui è merito di Italiano e questo nessuno lo nega. Se siamo qui in Europa e a giocarci la finale di Coppa Italia è merito suo. Non si può dominare sempre, soprattutto dopo che hai fatto due mesi di calcio straordinario. Si vede che la stanchezza è arrivata, manca un po' di brillantezza. L'1-0 bastava, si vedeva che c'era fatica. Quel gol lì però doveva diventare oro, ovvero andava difeso con il sangue. Dovevi essere dominante in un altro modo, controllando il pallone e facendolo girare con più tranquillità".

Su Martinez Quarta e il futuro della Fiorentina

"Quarta deve capire la lettura dei momenti. Devi tenerlo lì, non andargli in contro per cercare di toglierli palla. Gli errori individuali possono essere migliorati, ma per crescere deve cambiare la mentalità. 90' con il piede sull'acceleratore sono impossibili da giocare, soprattutto in questa parte di stagione. La Fiorentina è una squadra che sta provando a diventare grande, ma ricordiamoci che in rosa erano solo in quattro quelli abituati a giocare ogni tre giorni ad inizio stagione. Quello dei viola è un problema soprattutto mentale. Credo che l'anno prossimo, quando riparti, sperando di arrivarci avendo vinto un trofeo, le problematiche che hai incontrato quest'anno non le ritroverai più".