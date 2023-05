FOTO VN – Violapoint anticipa tutti: aperta la penultima ondata per la Finale

Partita anche la penultima ondata per la vendita dei biglietti in vista della finale di Coppa Italia: tante persone fuori dal Violapoint

Il Violapoint anche questa volta anticipa tutti e dà con un'ora di anticipo il via alla penultima ondata di vendita biglietti per i tifosi viola possessori di InViola card. Online, invece, la vendita partita come già detto nei giorni scorsi alle ore 14:00. Curva Sud esaurita, mentre restano ancora posti per tutti gli altri settori a disposizione dei tifosi della Fiorentina.