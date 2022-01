Bucchioni: “Punto prezioso. Gara brutta, colpa anche dell’arbitro”

Il giornalista parla anche di Ikoné: "Diamogli tempo, quel passaggio filtrante per Odriozola ci suggerisce il suo livello"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha preso la parola nel post gara di Cagliari-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: "Per come si era messa la partita giudico il punto prezioso, importante. Però la gara non mi è piaciuta, è stata brutta in generale. Colpa anche dell'arbitro".