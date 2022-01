Cecchi: “Senza Vlahovic la Fiorentina ha grandi limiti. Sottil, perché provocare?”

Il giornalista dopo Cagliari-Fiorentina: "Alla squadra serve un 'vigile urbano' come Vlahovic che accompagni la manovra"

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Fiorentina: "La gara di oggi è difficile da commentare perché ha avuto molte facce. E' partita bene, poi non è stata la stessa squadra fino alla rete di Sottil. Credo che per tipo di gioco e di manovra, alla Fiorentina è mancato Vlahovic. Senza di lui la squadra ha mostrato grandi limiti. Serve un 'vigile urbano' come Vlahovic che accompagni la manovra".