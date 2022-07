Bucchioni promuove il mercato: “La Fiorentina sarà più forte dello scorso anno”

"Mandragora? E' un ottimo giocatore, è un classe 97' che ha patito i diversi prestiti. Dal punto di vista del campo poi è perfetto per Italiano perché può ricoprire più ruoli, sia quello di regista sia quello di mezza ala che, all'occorrenza, anche quello di trequartista. Torreira? I viola hanno deciso di puntare su Amrabat. Senza l'uruguaiano si perde in rapidità e qualità ma si guadagnano altre caratteristiche che potrà portare Mandragora. Jovic? E' un operazione ottima proiettata sui prossimi due anni, è un giocatore che con Italiano potrebbe rilanciarsi. Querele Milenkovic? E' una situazione che come si è intuito dalle parole di Pradè verrà valutata giorno per giorno. Ci sono anche possibilità che rimanga. Gollini? Onestamente ho sempre detto che non interessava ai viola, davanti a lui c'era il profilo di Milinkovic Savic del Torino che piaceva a Italiano per le sue abilità con i piedi. Naufragato questo obbiettivo si è andati sul giocatore dell'Atalanta che lo stesso club bergamasco cedeva a condizioni favorevoli. Mercato viola in generale? Secondo me si stanno facendo gli innesti giusti e soprattutto stanno arrivando giocatori migliori di quelli che se ne sono andati. Zurkowski? Pradè ha confermato che Italiano lo valuterà in ritiro, nonostante il giocatore sul mercato sia richiesto. Secondo me, pur essendo un buon giocatore, non ha le caratteristiche tecniche adatte al gioco dell'alle. Chi sarà il sostituto di Castrovilli? In quel ruolo, da quello che so, si sta pensando ad un nome importante, ecco perché la società viola valuterà tutto con più calma".