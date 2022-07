La Fiorentina regala la Conference: ecco la nuova idea

Oggi si apre la nuova campagna abbonamenti della Fiorentina. Come riportato dalla Nazione, il club viola starebbe pensando a nuova promozione. Infatti, in caso di abbonamento per tutta la stagione, il club viola potrebbe regalare il biglietto per la gara interna dei playoff di Conference League. Inoltre, gli abbonati godranno della prelazione per le gare europee.