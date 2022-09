Bucchioni: “Problemi viola superabili, Italiano ci sta lavorando”

Il giornalista dice la sua anche sulla formazioni iniziale viola: "In attesa di Gonzalez, mi sembra che giochino i titolari"

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato le scelte di formazione prese da Italiano per Bologna-Fiorentina. Queste le sue parole: "Il problema della Fiorentina non è il numero degli attaccanti ma il fatto che il gioco si muova lentamente. Poi ci sono gli esterni che saltano meno l'uomo rispetto alla scorsa stagione. Sono situazioni superabili ma mettendole insieme si spiegano le difficoltà in fase offensiva".