Nico Gonzalez ci prova in tutti modi, ma la tallonite ha il sopravvento

Come riportato dalla Nazione, Nico Gonzalez rimarrà a Firenze. L'argentino ha stretto i denti, ma la tallonite non sembra passare. Il dolore prende il sopravvento e la Fiorentina si ritrova ancora una volta senza il suo miglior giocatore. 122' minuti in 4 partite, bottino davvero scarso per un giocatore della sua importanza. Italiano attende e spera di avere l'argentino almeno contro il Verona.