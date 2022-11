Bucchioni: “Jovic? Dichiarazioni sbagliate, ma servono i gol”

L'opinione del noto giornalista

Redazione VN

Il noto opinionista Enzo Bucchioni ha parlato oggi su Radio Bruno, dove è intervenuto su molti temi riguardanti l'attuale situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul centrocampo viola contro lo Spezia — "A centrocampo manca un giocatore che sa palleggiare. Se tieni la squadra più bassa e giochi più verticale a maggior ragione ti serve. Lo Spezia aveva cinque giocatori in mezzo al campo, quindi sei andato in inferiorità numerica spesso. Amrabat era affaticato, Bonaventura fa più fatica quest'anno. Mandragora ha marcato quasi a uomo il loro costruttore di gioco ed il suo lo ha fatto. Una riflessione secondo me va fatta su Bianco, perché ad ora un regista ti serve. Barak? Deve ancora far vedere di cosa è capace."

Sull'attacco e sulle dichiarazioni di Jovic — "Jovic? Non partecipava al gioco prima, ora è cambiato. A prescindere dai gol. Ha lo sguardo più cattivo, ed è tornato a lavorare per la squadra. Torna indietro e si sacrifica. C'è una crescita di partecipazione, e mi auguro che possa segnare di più. Cabral? Magari potrà giocare insieme a Jovic in futuro. Anche perché Kouame ora non puoi toglierlo. Le dichiarazioni di Jovic? Non mi interessano. Bisogna ragionare in maniera cinica. A me interessano i gol. Certo è che sono state dichiarazioni sbagliate e non gradevoli."

Su Italiano e su Dodò — "Italiano? Non dorme la notte per studiare le situazioni del campo. È appassionato del suo lavoro ed è attento ai dettagli. Dodò? A questa squadra può portare tecnica, velocità, cambio passo e qualità. Odriozola faceva dei movimenti che deve fare anche Dodò, il quale però ora non è in condizione. Questi due mesi con pochi giocatori ai mondiali possono fare la differenza per la Fiorentina, che potrà lavorare sulla forma fisica e sulla tattica."

Su Riga-Fiorentina e sul mercato dei viola — "C'è una speranza che i turchi abbiano una serata no in Conference. Bianco? Vedremo se è una risorsa e se Italiano lo impiegherà. La Fiorentina comunque nel prossimo mercato dovrà pensare a come sistemarsi. Penso a Benassi, penso a Venuti, penso Ranieri, ed altri giocatori sui quali si potrebbe fare una valutazione."