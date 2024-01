Bucchioni: “I viola avevano in mano un giocatore. Ed ecco chi prenderei”

"Con Faraoni ora hai un'alternativa pronta subito. Quel ruolo lì lo ricopre da anni, ti serviva e lo hai preso. Certo, per potenziare la squadra servirebbero altri nomi. Servirebbero esterni e per l'attacco dovrebbe uscire Nzola per prendere un'altra punta. Mercato? La Fiorentina aveva in mano Traore, ma poi ha tralasciato perché aveva contratto la malaria. C'è comunque una continua evoluzione. Di sicuro per prendere qualcuno devi prima far uscire altri giocatori, anche in ottica delle liste. Io aspetto fiducioso comunque l'arrivo di un esterno, anche se guarderei anche ad un attaccante. Nzola ormai è una delusione, se potessi prenderei Simeone. Kean? Lo prenderei se ci fosse la possibilità, ma preferirei comunque Simeone. Anche per Belotti lo stesso discorso. Scambio Nzola-Dia? La Salernitana vuole tanti soldi, inoltre Dia è infortunato. Per gli esterni Vargas? Non sarebbe pronto subito. Io prenderei uno dal campionato italiano, come Ngonge. Stadio? Sono terrorizzato da quando può partire il progetto. Questo poiché non si ha la sicurezza dei fondi e non si sa al momento dove vada a giocare la Fiorentina. Situazione assurda".