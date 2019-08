Dagli studi di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha fatto un passo indietro a prima dell’arrivo della nuova proprietà prima di parlare di mercato:

“L’entusiasmo è giustificato, è la festa del ritorno del calcio a Firenze. Corvino e Cognigni avevano “preso il pallone” e giocavano solo loro, escludendo la città e i tifosi, quasi per fare un dispetto. Perché Commisso va in mezzo alla gente? Nel calcio, si devono coltivare i tifosi, sono il pane: negli ultimi tre anni se ne erano dimenticati. L’amore di Firenze non finirà mai, la maglia è una seconda pelle. Bisogna dare tempo, ma sanno come si fa in America.

Chi si compra? Dalbert è fatta, poi uno tra Caceres e Tonelli. Su De Paul ci proveranno fino alla fine, lui è l’unico giocatore che può spostare gli equilibri alla Fiorentina. Il giocatore vuole venire qui, Commisso non si vuole svenare ma lo ha richiesto a Barone e Pradè. L’Udinese può scendere a 30 milioni. Fred è in stand-by. Ieri c’è stato un vertice per definire la linea degli ultimi giorni di mercato. Si sono concentrati sui tre ruoli noti: centrale, esterno basso e esterno alto“. E DA UDINE AMMETTONO: “DE PAUL VORREBBE ANDARSENE”