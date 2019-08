Udinese, Carnevale ammette: “De Paul vorrebbe giocare le coppe europee”

Andrea Carnevale, ex attaccante di Udinese e Roma, non suscita buoni ricordi ai tifosi viola non più giovanissimi. Oggi Carnevale lavora per il club friulano come osservatore e parla in questi termini di De Paul: “Rodrigo è un ragazzo di grandissima prospettiva, per me può diventare un fuoriclasse. E’ normale che a 24 anni sia ambizioso e voglia una squadra che gioca le coppe europee, non so quali siano le strategie della società. De Paul è duttile, ha qualità ma anche resistenza, può giocare dappertutto” ha detto a Teleradiostereo. La Fiorentina non disputa nè la Champions nè l’Europa League in questa stagione, ma ha sicuramente maggiori ambizioni rispetto all’Udinese. E I VIOLA FANNO SUL SERIO