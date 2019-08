Bucchioni duro: “Errore di Valeri troppo evidente. Ma al VAR guardavano un film?”

Enzo Bucchioni, in diretta a Radio Sportiva, ha commentato molto duramente gli episodi relativi a Fiorentina-Napoli 3-4, ripartendo dai due rigori e virando poi sulla prova dei viola:

Il rigore alla Fiorentina? Adesso mi aspetto che ogni tocco di mano sia sanzionato alla stessa maniera. Sul penalty dato a Mertens non capisco perché Valeri non abbia richiamato Massa al VAR. L’errore è davvero evidente, ma chi era davanti allo schermo guardava un film? Forse era distratto…

Per il resto al Franchi è stato un inno al calcio per quanto visto in campo e sugli spalti. Io sono positivo sulla nuova Fiorentina in Commisso, che mi pare una squadra interessante e con qualità seppur con un percorso di crescita ancora lungo da dover fare. Ai viola manca ancora un terzino sinistro per sostituire Biraghi, un centrocampista di qualità e un centravanti alla Llorente ma mi sembra che le basi per tornare protagonisti siano state gettate.