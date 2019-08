Rubery! Al Franchi è il festival dello sVARione: quando la tecnologia c’è, ma non funziona

Il commento de La Nazione: “Il calcio è in evoluzione, c’è molta tecnologia ma ancora evidentemente non funzionano i monitor o gli auricolari. Il progetto potrebbe essere quello di trasformare le sale Var in sky box a pagamento così qualche altro soldo pioverà nelle tasche di chi si rinnova restando vecchio: sai che libidine vedere le partite accanto agli arbitri che hanno davanti le immagini e non avvertono i colleghi quando sbagliano. Un fischio, un cenno con la mano, una strizzata d’occhio, un telegramma, qualche sistema per richiamare l’attenzione ci sarà. E se c’è un regolamento incompleto, deve essere cambiato. E se c’era un commissario che giudica l’arbitro avrà avuto molto da scrivere, l’incomunicabilità ai tempi dei social è un discreto modo per restare nell’era mesozoica“.