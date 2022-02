Bucchioni: “Dopo la cessione di Vlahovic c’era chi si voleva buttare in Arno…”

Il giornalista: "Il lavoro di Italiano è straordinario, basta guardare il confronto con la classifica dell'anno scorso"

Il giornalista prosegue: "Ho visto persone che si volevano buttare in Arno dopo il trasferimento di Vlahovic, non avevano capito niente. Guardate Nzola: con Italiano, lo scorso anno, ha segnato 11 reti, ora è tornato ad essere l'attaccante che era. Il segreto è il gioco, per la Fiorentina è tutto".