Bucchioni critico: “Involuzione preoccupante, il gioco di Italiano non c’è più”

Enzo Bucchioni è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime sulla Fiorentina dopo il pareggio di ieri contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Pensavo di vedere una continuità invece ho visto un involuzione preoccupante. Il pareggio di ieri è stato anche peggio della sconfitta contro la Lazio. Quest'anno il gioco, che l'anno scorso è stato l'arma in più, non funziona. Ci sono stati alcuni piccoli segnali come le prestazioni contro il Napoli e la Juventus ma non sufficienti a far intravedere una ripresa. Non capisco se i giocatori non credono più in ciò che viene proposto oppure si reputano già arrivati".