Bucchioni: “Commisso non può più sbagliare allenatore, Gattuso in pole”

Intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sulla corsa alla panchina viola, per la prossima stagione:

La Fiorentina deve scegliere subito il nuovo tecnico, Commisso ha cambiato 4 volte allenatore e sono stati tutti fallimenti. Non può più sbagliare allenatore. Mi dicono che Gattuso sia in pole position. L’importante è che si scelga e in fretta. E che si crei un progetto giusto attorno al tecnico. L’ipotesi di Lippi Dt sarebbe interessante.