Bucchioni boccia Terracciano: “Troppi errori, rischia di perdere il posto”

Le parole di Bucchioni

"Terracciano? Non mi è piaciuto, non so se vedremo presto Christensen ma la reazione di Italiano è stata abbastanza di insofferenza. Ieri ha fatto male, tanti errori anche con i piedi, non mi stupirei se in campionato vedessimo il nuovo arrivato. Brekalo? Ricordo i mesi al Torino, era un altro giocatore. Mi pare un po' intimorito, secondo me avrebbe bisogno di qualche partita giocata molto bene dalla Fiorentina per diventare protagonista. Va aiutato a crescere: sono quasi certo che se giocasse almeno 2-3 partite di livello poi troverebbe la continuità. È una questione mentale, gli va fatta scattare la scintilla. Kouamé via? A Italiano piace, ma 10 milioni sono una buona cifra. Il discorso è su come reinvestirli, perché se non c'è modo di rimetterli sul mercato mi tengo il giocatore. Altrimenti se vale la pena cercare un altro profilo ci penserei".