Bucchioni: “Alla Fiorentina serve aria fresca. Ora mancano 5 punti per salvarsi”

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la vittoria della Fiorentina a Verona: "Ieri sera vittoria fondamentale che trasmette tranquillità. Ritorno di Corvino? Ci sono dei cicli nella vita, non avrebbe senso un suo ritorno. A Firenze ha fatto cose ottime, ma se rivoluzione deve essere meglio qualcuno di nuovo. Basta ritorni, apriamo le finestre e facciamo entrare aria ed energia nuova. La Fiorentina ora deve fare la corsa solo su se stessa, mancano 4-5 punti per stare tranquilli e fino al Genoa nessuna squadra può ancora stare tranquilla. Superlega? Tutti sono dentro il sistema e tutti ne godono. Il caos è evidente, Agnelli credo che faccia fatica a rimanere in piedi, è stata fatta una brutta figura e credo che ora barcolli. Juventus? Sarà una partita un po' meno alla portata, dobbiamo comunque provarci con una bella difesa e in contropiede. Kouamè? C'è un po' di involuzione in questo ragazzo".